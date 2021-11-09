Гучно лаялись на дитячому майданчику: у Тернополі студент зламав ребро чоловікові через зауваження

У хлопця немає грошей, щоб заплатити штраф.

У Тернополі студент жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження через нецензурну лексику.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють “Тернопільські події”

За даними суду, троє підлітків гучно лаялись на дитячому майданчику. Перехожий зробив їм зауваження. Тоді студент Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею жорстоко побив чоловіка. Їх розборонили друзі підозрюваного.

У суді потерпілий повідомив, що у нього діагностували зламане ребро і забої, внаслідок чого він проходив лікування. Хлопець не намагався йому відшкодувати витрати на лікування.

Наразі суд присудив йому 15 діб арешту, бо, як з’ясувалося, у нього немає грошей, щоб заплатити штраф.