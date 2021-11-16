Кому не можна вакцинуватися: у МОЗ затвердило список протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило список протипоказань до вакцинації від коронавірусу. Ті, кому не можна робити щеплення, матимуть змогу отримати відповідну довідку. Про це повідомив у Facebook голова комітету Верховної Ради з охорони здоров’я Михайло Радуцький .

Він наголосив, що у кожному конкретному випадку лише лікар визначає, чи є діагноз протипоказанням до вакцинації.

Протипоказання можуть бути:

– Абсолютні, коли чітко визначено ймовірність серйозної побічної реакції. Наприклад, при тромбозі з тромбоцитопенією для вакцин векторного типу (АstraZeneca та деякі інші), при міокардиті або перикардиті для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna);

– вакцинація із застереженням, коли рішення приймається лікарем з урахуванням переваг користі над ризиками. Наприклад, як за імунодефіциті;

– постійні чи тимчасові (у разі у довідці вказується термін дії);

– діючі для всіх вакцин або для конкретного типу (якщо є можливість зробити щеплення іншою вакциною, довідка не видається).

Загалом визначено 16 причин для відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової) або проведення її із застереженням. LIGA.net відправила запит до МОЗ, щоб дізнатися про повний перелік протипоказань.

Радуцький зазначив, що довідки про протипоказання почнуть видавати на початку листопада, документ можна буде згенерувати у додатку Дія. МОЗ проводитиме перевірки цих документів, щоб «у зловмисників не виникла спокуса їх підробляти».

З 8 листопада держслужбовці та освітяни не будуть допущені до роботи без довідки про вакцинацію, а з довідкою про протипоказання вони зможуть продовжити роботу, нагадав Радуцький.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації мають трохи більше 1% населення.



