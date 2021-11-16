На Тернопільщині стався груповий нещасний, є потерпілі

15 листопада о 10:00 год. на території тваринницької ферми у с. Урмань стався груповий нещасний випадок з двома працівниками сільськогосподарського підприємства Тернопільського району.

За попередньою інформацією, двоє електромонтерів піднімалися по драбині на електроопору повітряної лінії електропередавання. Внаслідок зсуву драбини, обоє чоловіків впали на землю та отримали важкі травми. Обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу.

Наразі Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування групового нещасного випадку.