На Тернопільщині відбулася презентація музею Федоровича

В неділю 14 листопада 2021 року в селі Вікно Гримайлівської територіальної громади Чортківського району відбулася презентація музею Федоровича, як підсумок реалізації проекту від Українського культурного фонду. П’ять залів музею, кожний з яких зберігає свою частину історії села Вікно та відомого громадського діяча 19 століття Володислава Федоровича відкрили свої двері для відвідувачів.

Екскурсію в музеї, завдяки сучасним технологіям можна буде відвідати і без участі екскурсовода. 25 планшетів та наушників з аудіогідом двома мовами: українською і англійською, дозволять зануритися у світ історії та культури, цікавих фактів та визначних особистостей. Центральна кімната присвячена видатному місцевому меценату і громадському діячу 19 століття Володиславу Федоровичу. В іншому залі музею знаходиться ткацький станок, на якому можна спробувати своїми руками створити шматочок килима чи крайки.

Музей Федоровича створили на основі музею “Незабутні іменна”, який 14 років тому започаткувала в селі Вікно місцева краєзнавиця Ганна Олексіївна Чемера. На презентації вона не лише розповіла як створювався музей, та віднаходились перші експонати, але й провела екскурсію старими залами які залишили без змін.

Створення сучасного музею Федоровича у селі Вікно стало можливим завдяки гранду від Українського культурного фонду, коштам від селищної ради та місцевого мецената Ванярха Василя Івановича власника підприємства “Вікнини”. А ще спільним зусиллям координатора проєкту Сергія Ткачова, команді учасників та волонтерів. Згодом ще планується провести урочисте відкриття музею Федоровича.

Крім музею Федоровича в селі Вікно також можна відвідати карстові озера, так звані вікнини у заповіднику “Медобори”. А також дитячий майданчик з героями казки Івана Франка “Фарбований лис”, скульптури яких стали яскравими фотозонами.

Дашкевич Марина