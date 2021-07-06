Крики і шум почули сусіди: на Тернопільщині чоловік помер у лікарні через бійку

На Тернопільщині між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Жителя Підволочиська госпіталізували із забоями та пораненням грудної клітки 21 червня.

Життя пенсіонера медики рятували у лікарні протягом 2 тижнів. Проте, чоловік помер у реанімаційному відділенні 3 липня.

«Тілесні ушкодження пенсіонеру завдав його односельчанин, 1988 року народження. Чоловіки розпивали спиртні напої в помешканні потерпілого. Між ними виник словесний конфлікт, який переріс в бійку. Пенсіонер вдарив молодшого товариша, а той, захищаючись, почав завдавати удари у відповідь», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Крики і шум почули сусіди. Вони й викликали поліцію та швидку допомогу.

За результатами розтину, смерть чоловіка наступила в результаті ушкоджень голови, спричинених тупим предметом.

Підозрюваний у скоєному зізнався.

Триває слідство.