Маленькому Артемчику з Тернополя можуть відмовити в операції через брак коштів
На проведення операції маленькому тернополянину Артему Гудимі терміново необхідні кошти.
Про це у Фейсбуці написала мама хлопчика.
У Артемка виявили пухлину мозку. Батьки з усіх сил намагаються врятувати дитину. Зараз злопчик проходить лікування в Ізраїлі, у одній з кращих клінік світу. Йому мають провести трансплантацію кісткового мозку. Проте ця операція дуже дороговартісна. Лише шість днів залишилося у Артемчика і його батьків, аби зібрати майже 400 тисяч гривень.
Сума чимала, проте спільними зусиллями небайдужих людей левова частка коштів – понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень, – уже зібрана. Необхідно лише трохи більше 3% від суми, аби врятувати життя дитини.
Якщо необхідні кошти не будуть перераховані на рахунок Артемка, клініка може відмовити йому в операції. Тож батьки просять допомогти врятувати їхнього синочка – кожна гривня може бути вирішальною!
“Сьогодні ми з нашим героєм здавали аналізи крові – це контрольні аналізи, після кожного вливання хімії…Цю процедуру ми робимо кожні 2 дні,щоб лікарі могли бачити динаміку,як організм відновлюється після токсичної хімії…
І,НАШІ АНАЛІЗИ КРОВІ ПОВНІСТЮ ВІДНОВИЛИСЬ – ОРГАНІЗМ СПРАВИВСЯ! МИ З НАШИМ ХЛОПЧИКОМ МОЖЕМО СПОКІЙНО ПРОЖИТИ ЩЕ 2 ДНІ!
До ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ,залишається все менше і менше часу,а рахунок не оплачений повністю…
Цієї неділі нас чекає повний перелік аналізів,які потрібно зробити перед госпіталізацією…Консультації суміжних спеціалістів і 7.02 – МРТ ГОЛОВНОГО І СПИННОГО МОЗКУ‼️
Нарешті,ми дізнаємось результат нашого неймовірно виснажливого, але такого життєвонеобхідного лікування на цій СВЯТІЙ ЗЕМЛІ
АЛЕ,ЯКЩО МИ НЕ ВСТИГНЕМО ВНЕСТИ КОШТИ НА РАХУНОК АРТЕМЧИКА – КЛІНІКА ВІДМОВИТЬ НАМ В ТРАНСПЛАНТАЦІЇ!
Я ЗНАЮ,ЩО ЗА РУКУ БОЖУ,НАШ ХЛОПЧИК ПРОХОДИВ ЦЕЙ ВАЖКИЙ ШЛЯХ – МИ ВПОРАЛИСЬ♥️Я ЗНАЮ,ЩО ВИ ВИМОЛЮЄТЕ В ГОСПОДА БОГА ЗЦІЛЕННЯ ДЛЯ НАШОГО СИНОЧКА – ЛЮДИ♥️ ВИ – НАШІ КРИЛА♥️ЧИ – НАШІ АНГЕЛИ НА ЗЕМЛІ♥️
РЕЗУЛЬТАТ МРТ БУДЕ ПОЗИТИВНИЙ – Я В ЦЬОМУ ВПЕВНЕНА!МИ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ!
МИ ПОДОЛАЄМО ЦЮ ХВОРОБУ‼️ПЛІЧ-О-ПЛІЧ ‼️АРТЕМЧИК ЗМОЖЕ ПРОЖИТИ СВОЄ ЗДОРОВЕ ТА ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ – Я ЗОБОВ’ЯЗАНА ЙОМУ ЦЕ ПОДАРУВАТИ‼️
Я ЗАКЛИКАЮ ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ,ВСІХ У КОГО Є СЕРЦЕ ТА ДУША – НЕ ПРОХОДЬТЕ ПОВЗ‼️
Я прошу Вас – ДОЛУЧІТЬСЯ ДО ЗБОРУ КОШТІВ НА ЛІКУВАННЯ НАШОГО АРТЕМЧИКА‼️
ПАМ’ЯТАЙТЕ‼️КОЖЕН ІЗ ВАС МОЖЕ СТАТИ ЧАСТИНОЮ ЧУДА – ЧАСТИНОЮ СПАСІННЯ ЖИТТЯ ДИТИНИ‼️
РЕКВІЗИТИ для допомоги
МОНОБАНК (гривня)
5375414133545250
ПРИВАТБАНК (гривня)
5169 3600 1638 6090
ПРИВАТБАНК (гривня)
4149629350387676
ПРИВАТБАНК (Долар)
5168 7427 2218 1587
IBAN:UA173052990000026202683639718
Приватбанк (євро)
4731219640268623
IBAN:UA633052990000026204679314562
HUDYMA MARIYA
АльфаБанк (гривня)
5355 5712 8441 1709
АльфаБанк(долар)
5355 5722 8238 3700
IBAN:UA883003460000026207908441401
Hudyma Mariia
Ощадбанк (гривня)
4790 7299 3626 4696
KONTO DIRECT (ПОЛЬЩА/Злотий)
66105019111000009721467299
Nazwa i adres odbiorcy:
Bulinska Viktoria
Tytuł:
dobroczynność
MONEY GRAM: Hudyma Maria (Israel)
(Не забудьте, будь-ласка, повідомити номер переказу)
PAYPAL (£) : artemhudyma@gmail.com
Friends & family transfer
(волонтер Olha Oleksiv)
На території Великобританії отримувач коштів для Артема:
Olha Oleksiv
NatWest
Sort code: 60-01-31
Account number: 59758910
Reference:DonationArtem
Poland (zloty): https://www.siepomaga.pl/artem-hudyma
GoFundMe ($) : https://gofund.me/75297d73
Дякуємо за Вашу допомогу Артемчику!!!