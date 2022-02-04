Маленькому Артемчику з Тернополя можуть відмовити в операції через брак коштів

На проведення операції маленькому тернополянину Артему Гудимі терміново необхідні кошти.

Про це у Фейсбуці написала мама хлопчика.

У Артемка виявили пухлину мозку. Батьки з усіх сил намагаються врятувати дитину. Зараз злопчик проходить лікування в Ізраїлі, у одній з кращих клінік світу. Йому мають провести трансплантацію кісткового мозку. Проте ця операція дуже дороговартісна. Лише шість днів залишилося у Артемчика і його батьків, аби зібрати майже 400 тисяч гривень.

Сума чимала, проте спільними зусиллями небайдужих людей левова частка коштів – понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень, – уже зібрана. Необхідно лише трохи більше 3% від суми, аби врятувати життя дитини.

Якщо необхідні кошти не будуть перераховані на рахунок Артемка, клініка може відмовити йому в операції. Тож батьки просять допомогти врятувати їхнього синочка – кожна гривня може бути вирішальною!

“Сьогодні ми з нашим героєм здавали аналізи крові – це контрольні аналізи, після кожного вливання хімії…Цю процедуру ми робимо кожні 2 дні,щоб лікарі могли бачити динаміку,як організм відновлюється після токсичної хімії…

І,НАШІ АНАЛІЗИ КРОВІ ПОВНІСТЮ ВІДНОВИЛИСЬ – ОРГАНІЗМ СПРАВИВСЯ! МИ З НАШИМ ХЛОПЧИКОМ МОЖЕМО СПОКІЙНО ПРОЖИТИ ЩЕ 2 ДНІ!

До ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ,залишається все менше і менше часу,а рахунок не оплачений повністю…

Цієї неділі нас чекає повний перелік аналізів,які потрібно зробити перед госпіталізацією…Консультації суміжних спеціалістів і 7.02 – МРТ ГОЛОВНОГО І СПИННОГО МОЗКУ‼️

Нарешті,ми дізнаємось результат нашого неймовірно виснажливого, але такого життєвонеобхідного лікування на цій СВЯТІЙ ЗЕМЛІ

АЛЕ,ЯКЩО МИ НЕ ВСТИГНЕМО ВНЕСТИ КОШТИ НА РАХУНОК АРТЕМЧИКА – КЛІНІКА ВІДМОВИТЬ НАМ В ТРАНСПЛАНТАЦІЇ!

Я ЗНАЮ,ЩО ЗА РУКУ БОЖУ,НАШ ХЛОПЧИК ПРОХОДИВ ЦЕЙ ВАЖКИЙ ШЛЯХ – МИ ВПОРАЛИСЬ♥️Я ЗНАЮ,ЩО ВИ ВИМОЛЮЄТЕ В ГОСПОДА БОГА ЗЦІЛЕННЯ ДЛЯ НАШОГО СИНОЧКА – ЛЮДИ♥️ ВИ – НАШІ КРИЛА♥️ЧИ – НАШІ АНГЕЛИ НА ЗЕМЛІ♥️

РЕЗУЛЬТАТ МРТ БУДЕ ПОЗИТИВНИЙ – Я В ЦЬОМУ ВПЕВНЕНА!МИ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ!

МИ ПОДОЛАЄМО ЦЮ ХВОРОБУ‼️ПЛІЧ-О-ПЛІЧ ‼️АРТЕМЧИК ЗМОЖЕ ПРОЖИТИ СВОЄ ЗДОРОВЕ ТА ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ – Я ЗОБОВ’ЯЗАНА ЙОМУ ЦЕ ПОДАРУВАТИ‼️

Я ЗАКЛИКАЮ ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ,ВСІХ У КОГО Є СЕРЦЕ ТА ДУША – НЕ ПРОХОДЬТЕ ПОВЗ‼️

Я прошу Вас – ДОЛУЧІТЬСЯ ДО ЗБОРУ КОШТІВ НА ЛІКУВАННЯ НАШОГО АРТЕМЧИКА‼️

ПАМ’ЯТАЙТЕ‼️КОЖЕН ІЗ ВАС МОЖЕ СТАТИ ЧАСТИНОЮ ЧУДА – ЧАСТИНОЮ СПАСІННЯ ЖИТТЯ ДИТИНИ‼️

РЕКВІЗИТИ для допомоги

МОНОБАНК (гривня)

5375414133545250

ПРИВАТБАНК (гривня)

5169 3600 1638 6090

ПРИВАТБАНК (гривня)

4149629350387676

ПРИВАТБАНК (Долар)

5168 7427 2218 1587

IBAN:UA173052990000026202683639718

Приватбанк (євро)

4731219640268623

IBAN:UA633052990000026204679314562

HUDYMA MARIYA

АльфаБанк (гривня)

5355 5712 8441 1709

АльфаБанк(долар)

5355 5722 8238 3700

IBAN:UA883003460000026207908441401

Hudyma Mariia

Ощадбанк (гривня)

4790 7299 3626 4696

KONTO DIRECT (ПОЛЬЩА/Злотий)

66105019111000009721467299

Nazwa i adres odbiorcy:

Bulinska Viktoria

Tytuł:

dobroczynność

MONEY GRAM: Hudyma Maria (Israel)

(Не забудьте, будь-ласка, повідомити номер переказу)

PAYPAL (£) : artemhudyma@gmail.com

Friends & family transfer

(волонтер Olha Oleksiv)

На території Великобританії отримувач коштів для Артема:

Olha Oleksiv

NatWest

Sort code: 60-01-31

Account number: 59758910

Reference:DonationArtem

Poland (zloty): https://www.siepomaga.pl/artem-hudyma

GoFundMe ($) : https://gofund.me/75297d73

Дякуємо за Вашу допомогу Артемчику!!!