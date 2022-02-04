Тернопіль “на дистанційному”: що робити батькам, якщо онлайн-навчання не проводиться належним чином? (відео)

Львів, Тернопіль, Чернівці й інші міста та села були вимушені перейти на онлайн-навчання, адже якщо в школі масово хворіють вчителі чи учні, то заклад має право самостійно вирішити перейти на дистанційне навчання. Та от чи відбувається навчання на відстані на належному рівні?

Соцмережі переповнені обуреними повідомленнями батьків, що замість повноцінного уроку вчитель просто надсилає відео із “Ютубу”. Як же насправді має відбуватися онлайн-навчання та що робити батькам, якщо уроки не проводяться належним чином – дивіться.