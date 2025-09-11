Музей Тернопільщини став сценою для нового відеоуроку з Історії України в рамках проєкту “Шануймося. Ветерани”

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини з ініціативи голови ГО “Тернопільська кінокомісія” Володимира Ханаса знову став знімальним майданчиком. Тут відбулися зйомки відеоуроків з Історії України. в рамках проєкту під назвою ” Шануймося. Ветерани.” за участю ветерана війни за Незалежність Артема Комісарчука.

Під час зйомок сюжету в Музеї були присутні студенти спеціальності журналістики ЗУНУ. Ось відгук на подію студентки (та ініціаторки заходу для студентів) Діани Гуменної:

“Наша група отримала незабутні враження від відвідання Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини і зйомок документального фільму. Ми дізнались багато про історію і побачили весь процес зйомок фільму. Спостерігати за роботою професіоналів в своїй сфері було надзвичайно цікаво і захопливо, цей досвід складно порівняти з будь чим іншим, адже для нас, майбутніх журналістів, дуже цінно отримати шанс заглянути за завісу такої складної і багатогранної роботи. Хочемо подякувати від усієї нашої групи за ці емоції і за те, що навчили нас чогось нового.”



Проєкт реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду на території Тернопільської області. Режисерка- Марія Яремчук. Більше світлин за посиланням Студентка Тетяна Стьопкіна також поділилася своїми враженнями:”Я дуже вдячна за можливість зануритися в процес зйомок і побачити як це виглядає з середини. Це був неймовірно цікавий досвід який залишив позитивні враження і надихнув на розвиток..”