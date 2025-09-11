Для атаки на Польщу росіяни оснастили дрони додатковими паливними баками

Країна-агресорка РФ перед відправленням до Польщі оснастила свої дрони “Гербера” додатковими паливними баками, які збільшили їхню дальність польоту. На території України такі БПЛА раніше не виявляли, що свідчить про те, що росіяни спеціально створили таку версію дрона для цієї атаки.

Про це пише “Мілітарний” із посиланням на українського аналітика “Полковника ГШ”, знайомого з конструкцією цих безпілотників. Він викрив брехню міноборони РФ, яке стверджувало, що БПЛА нібито не могли долетіти до кордону з Польщею, бо дальність їхнього польоту не перевищує 700 км.

“Брехня російського міністерства оборони про те що БпЛА Гербера туди не могли б потрапити через максимальну дальність застосування в 700 км легко спростовується простим порівнянням фото Гербер які виявлялися на території України та тими що знайшли в Польщі”, – сказано в повідомленні.

Всі БПЛА “Гербера” з Польщі, фото яких зʼявилися в мережі, були з додатковими паливними баками в носовій частині. А у стандартній комплектації “Гербера” має лише один паливний бак, розташований у хвостовій частині.

“Серед тих Гербер які були виявлені в Україні додаткових паливних баків в носовій частині у них ніколи не було, отже це була спеціальна версія для того щоб пролетіти якомога далі – наприклад до території Польщі”, – зазначив аналітик.

Паливні баки цих апаратів виготовлені з гнучкого багатошарового полімерного матеріалу. Такі “м’які баки” легкі, займають мало місця у складеному вигляді, витримують вібрації та активно застосовуються в безпілотниках, зазначає “Мілітарний”.

Саме додаткові паливні баки, якими росіяни обладнали дрони, дали їм змогу долетіти до Польщі через територію Білорусі.

“Гербера” – це російський безпілотний літальний апарат, що використовується Росією у війні проти України. Він зроблений з пінополістиролу, його називають спрощеною версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136.