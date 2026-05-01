Атака БПЛА на Тернопіль: як подати заявку на компенсацію

1 травня Тернопіль зазнав атаки безпілотників. У зв’язку з цим міська рада звернулася до жителів громади, чиє майно було пошкоджене або зруйноване.

Мешканців просять невідкладно повідомити про всі випадки пошкоджень до поліції за номером 102. Це необхідно для офіційної фіксації наслідків атаки.

Окрім цього, інформацію слід передати на гарячу лінію міської ради за номерами:

1580

+38 067 447 29 19

У міськраді наголошують: для отримання державної компенсації потрібно також подати заявку через застосунок Дія.

Для цього необхідно:

Сервіси → єВідновлення → Повідомити про пошкоджене майно

Влада закликає не зволікати із поданням інформації, адже це критично важливо для фіксації збитків і подальшого отримання фінансової допомоги.