У Тернополі після дронової атаки пошкоджено електромережі. Коментар “Тернопільобленерго”
У Тернополі внаслідок масованої атаки безпілотників зафіксовано пошкодження електромереж. Через це частина жителів міста тимчасово залишилася без електропостачання.
Про ситуацію повідомили в Тернопільобленерго.
Наразі на місцях працюють оперативно-виїзні бригади енергетиків. Фахівці займаються ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання для всіх споживачів.
У компанії запевняють, що роботи тривають у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі тернополян.
Мешканців закликають зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації.