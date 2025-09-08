На Тернопільщині обрали голову обласної організації ветеранів МВС

У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбулося позачергове засідання Тернопільської обласної ветеранської організації громадської організації «Асоціація ветеранів МВС України». На порядку денному – обрання нового голови організації та складу ради.



На заході були присутні делегати з усіх районів області. Відтак за результатами голосування головою обласної ветеранської організації обрано Петра Глинського.



На засіданні обговорили актуальні аспекти діяльності організації, зокрема залучення нових членів, фінансові, правові та соціальні питання, співпрацю з територіальними підрозділами поліції щодо підтримки пенсіонерів, ветеранів та вирішення їх нагальних потреб, а також допомогу у патріотичному вихованні молодого покоління.



З членами обласної ветеранської організації зустрівся начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в області Зіновій Кутний, який висловив вдячність ветеранам за їхню важливу роботу та запевнив у готовності ГУНП підтримувати ініціативи організації.







Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-obraly-holovu-oblasnoi-orhanizatsii-veteraniv-mvs

