У Тернополі відкрито гарячі лінії для родичів постраждалих внаслідок ворожої атаки

У зв’язку з ранковою атакою ворога на Тернопільщині медична галузь області переходить у посилений режим роботи. Для родичів громадян, чиє місце перебування наразі залишається невідомим, відкриті спеціальні гарячі лінії для отримання оперативних роз’яснень та важливої інформації.

📞 Гарячі лінії для звернень:

Департамент охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації:

097 664 76 34

097 664 76 34 Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради:

068 324 27 22

Фахівці медичної сфери працюють без перерв у посиленому режимі та надають максимально доступну інформацію в межах наявних даних.

Медики закликають мешканців області поширювати цю інформацію, щоб якомога швидше допомогти тим, хто зараз потребує підтримки та відповіді на важливі запитання.

Разом ми сильні. Бережімо одне одного.