23:24 | 19.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

У Тернополі відкрито гарячі лінії для родичів постраждалих внаслідок ворожої атаки

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У зв’язку з ранковою атакою ворога на Тернопільщині медична галузь області переходить у посилений режим роботи. Для родичів громадян, чиє місце перебування наразі залишається невідомим, відкриті спеціальні гарячі лінії для отримання оперативних роз’яснень та важливої інформації.

📞 Гарячі лінії для звернень:

  • Департамент охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації:
    097 664 76 34
  • Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради:
    068 324 27 22

Фахівці медичної сфери працюють без перерв у посиленому режимі та надають максимально доступну інформацію в межах наявних даних.

Медики закликають мешканців області поширювати цю інформацію, щоб якомога швидше допомогти тим, хто зараз потребує підтримки та відповіді на важливі запитання.

Разом ми сильні. Бережімо одне одного.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *