У Тернополі відкрито гарячі лінії для родичів постраждалих внаслідок ворожої атаки
У зв’язку з ранковою атакою ворога на Тернопільщині медична галузь області переходить у посилений режим роботи. Для родичів громадян, чиє місце перебування наразі залишається невідомим, відкриті спеціальні гарячі лінії для отримання оперативних роз’яснень та важливої інформації.
📞 Гарячі лінії для звернень:
- Департамент охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації:
097 664 76 34
- Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради:
068 324 27 22
Фахівці медичної сфери працюють без перерв у посиленому режимі та надають максимально доступну інформацію в межах наявних даних.
Медики закликають мешканців області поширювати цю інформацію, щоб якомога швидше допомогти тим, хто зараз потребує підтримки та відповіді на важливі запитання.
Разом ми сильні. Бережімо одне одного.