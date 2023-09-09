Сьогодні у Тернополі відбудеться спеціальний показ фільму «Я, НІНА» за участі творчої групи

9 вересня в Тернополі, в кінотеатрі «МІРОМАКС», відбудеться спеціальний показ фільму «Я, НІНА» за участі творчої групи стрічки.

Фільм представить режисерка МАРИСЯ НІКІТЮК таактор МАКСИМПАНЧЕНКО.

Початок події 09 ВЕРЕСНЯ О19:00.

«Я, НІНА»

Життєствердна драма Марисі Нікітюк «Я, Ніна» знята за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової. У фокусі стрічки – цінність внутрішньої сили та підтримки близьких.

Про фільм:

Ніна Сокіл — сильна особистість, красива та успішна телеведуча. В її житті є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар’єра, прихильники. В одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

КВИТКИ: https://miromax.film/movies/ya-nina-za-ucasti-tvorcoyi-grupi-filmu/seats/te1-23397

Адреса: місто Тернопіль, 2й поверх ТРЦ «Подоляни», кінотеатр «Міромакс»