У Тернополі шукають оцінювачів

Регіональне відділення по Тернопільській області оголосило конкурс оцінювачів. Необхідно оцінити об’єкти оренди:

– частину площадки з асфальтно-щебеневим покриттям площею 400,0 кв. м у м. Тернопіль,

вул. Текстильна, 30а;

– гідротехнічні споруди ставу Заложці 2 (в т. ч. роздільні дамби та водовипуск), у межах земель Залозецької ОТГ, Зборівського району, за межами с. Чистопади.

Останній день прийому конкурсної документації – 14 лютого 2019 року. Документація приймається у регіональному відділенні (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604), тел. для довідок – 25-04-87.

Конкурс відбудеться 21 лютого 2019 року.

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