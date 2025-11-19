Тернопіль: 19 людей загинули внаслідок масованого російського удару по місту

Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб.

Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі. На місцях працюють 191 фахівець ДСНС, в тому числі спецпідрозділ «Дельта», кінологи та психологи, медики й інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки ДСНС.

Ліквідація наслідків триває. Дані оновлюються.