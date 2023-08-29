17:45 | 29.08.2023
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Новини Тернополя 

Рідні просять підтримати петицію про присвоєння звання «Герой України» Володимиру Романишину з Озерної

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Володимир Романишин народився 25.11.1984 р.н. на Тернопільщині.

Він з перших днів повномасштабного вторгнення РФ перебував за кордоном, без жодних вагань повернувся в Україну. Добровільно вступив до лав ЗСУ, став на захист держави.

У липні 2023р. відбувся ворожий мінометно-артилерійський обстріл, де мій чоловік виконував бойове завдання, в результаті чого загинув, — розповідає жінка.

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