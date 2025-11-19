Дев’ятеро загиблих і десятки поранених: Зеленський про наслідки ракетного удару по Тернополю

Президент Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки нічної атаки росії на Тернопіль.

«У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним», — зазначив Президент.

Він також повідомив, що масований удар з вечора був по Харкову, де поранено десятки людей, серед них діти. Атак зазнали Івано-Франківщина, Львівщина, Донеччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина та Дніпровщина.

«Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба — ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя», — наголосив Зеленський.

Президент подякував усім союзникам, які допомагають Україні вистояти та захищати життя цивільних.