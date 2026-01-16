В Україні змінюють правила комендантської години: що дозволять

Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до “Пунктів незламності”. Про це у Telegram повідомляє віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що у зв’язку із масованими атаками Росії по українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

“На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків”, – зазначив міністр.

За його словами, є низка завдань, визначених спільно з урядом: