В Україні змінюють правила комендантської години: що дозволять

Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до “Пунктів незламності”. Про це у  Telegram повідомляє віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що у зв’язку із масованими атаками Росії по українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

“На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків”, – зазначив міністр.

За його словами, є низка завдань, визначених спільно з урядом:

  1. Посилюється робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.
  2. Змінюються правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися до “Пунктів незламності”, зокрема й вночі.
  3. Уряд рекомендує НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов – 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.
  4. Перерозподіляться резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.
  5. Державні компанії, насамперед “Укрзалізниця” і НАК “Нафтогаз” повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

