Зимова риболовля у Тернопільській області: заборони, норми вилову та правила безпеки
Зимова риболовля — особливий вид дозвілля, який обирають досвідчені та витривалі рибалки. Водночас нагадуємо: щоб улюблене хобі не мало негативних наслідків, необхідно суворо дотримуватися Правил любительського рибальства.
У зимовий період любительська риболовля дозволяється виключно поза межами зимувальних ям, з використанням:
зимових вудок;
жерлиць усіх видів (з криги);
нахлистових, донних, поплавкових вудок — за відсутності льодового покриву;
спінінгів усіх видів із застосуванням штучних або природних приманок (загальна кількість гачків — не більше 7 на одного рибалку).
Від періоду льодоставу до скресання криги забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, у яких відстань від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.
Протягом усього року заборонені: багріння, використання з’єднаних між собою одинарних, подвійних або потрійних гачків без блешні чи приманки.
Під час риболовлі рибалка зобов’язаний мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів.
Добова норма вилову становить 3 кг риби + одна особина, розмір якої перевищує мінімально допустимий.
З повним переліком мінімальних розмірів дозволених до вилову водних біоресурсів можна ознайомитися у Додатку 1 до Правил любительського рибальства:
Нагадуємо, що на території водойм Тернопільської області наразі діє заборона на вилов раків.
Інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області регулярно проводять рейдові заходи на водоймах, спрямовані на виявлення порушень природоохоронного законодавства. Варварське та хижацьке ставлення до зимуючої риби тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також відшкодування завданих збитків.
Окремо звертаємо увагу на дотримання правил безпечної поведінки на льоду: під час виходу на лід рекомендується користуватися палицею (жердиною) для перевірки його міцності, уникати скупчення людей на одному місці та дотримуватися безпечної відстані між ополонками. Рибалкам також варто мати при собі міцну мотузку та не перебувати на ділянках зі сумнівним станом льодового покриву.
Бережіть себе, дотримуйтесь правил і пам’ятайте: відповідальна поведінка — запорука збереження життя, довкілля та водних біоресурсів.