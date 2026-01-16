Зимова риболовля у Тернопільській області: заборони, норми вилову та правила безпеки

Окремо звертаємо увагу на дотримання правил безпечної поведінки на льоду: під час виходу на лід рекомендується користуватися палицею (жердиною) для перевірки його міцності, уникати скупчення людей на одному місці та дотримуватися безпечної відстані між ополонками. Рибалкам також варто мати при собі міцну мотузку та не перебувати на ділянках зі сумнівним станом льодового покриву.