З полону повернули чотирьох жителів Тернопільщини: відомі імена

Україна продовжує повертати своїх захисників додому. У межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 185 українців. Серед них — четверо наших земляків із Тернопільщини.

До рідних домівок повертаються:

🔹 Ігор В., 50 років, Тернопільський район;

🔹 Анатолій Д., 27 років, Чортківський район;

🔹 Юрій Б., 36 років, м. Кременець;

🔹 Олексій П., 40 років, місце проживання уточнюється.

Про успішний обмін повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених — 183 рядові та сержанти, двоє офіцерів і 20 цивільних осіб. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Багато хто з них перебував у полоні ще з 2022 року. Серед визволених — оборонці Маріуполя, “Азовсталі” та Чорнобильської АЕС.

«Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка. Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути вже понад 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо», – наголосив Президент України.

💙💛 Нехай кожна українська родина якнайшвидше дочекається своїх рідних із полону!

За інф. https://te.20minut.ua/