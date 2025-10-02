У небі з’явилася ще одна зірка, – Тернопільщина втратила захисника Володимира Барановського

🕯 У Запорізькій області помер захисник з Тернополя Володимир Барановський

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Тернопільська громада з сумом повідомляє про втрату свого земляка — Барановського Володимира Івановича, який 29 вересня помер у Запорізькій області. Повідомляє тернопільська міська рада.

Захисник стійко боровся до останнього, не зламавшись перед випробуваннями війни, але його серце не витримало.

Світла пам’ять про Володимира назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і побратимів. Його мужність та відданість Україні — приклад для кожного.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам Героя.

Вічна слава і світла пам’ять Захиснику України! 🇺🇦🕊