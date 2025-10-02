🇺🇦 Двоє військовослужбовців з Тернопільщини повернулися з російського полону

Маємо добрі новини! Сьогодні у рамках чергового обміну полоненими звільнено двох захисників із Тернопільщини. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах обміну вдалося повернути додому 185 наших захисників. Серед них — 183 рядові та сержанти, двоє офіцерів, а також 20 цивільних осіб. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Багато хто з них перебував у полоні з 2022 року. Серед звільнених — оборонці Маріуполя, “Азовсталі” та Чорнобильської АЕС.

«Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка. Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути вже понад 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо», – зазначив Президент України.

Нехай кожна родина якнайшвидше дочекається своїх рідних з полону! 💙💛

