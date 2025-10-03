Мюнхен під атакою дронів: скасовано 17 рейсів

Увечері 2 жовтня в аеропорту Мюнхена (Німеччина) були вжиті екстрені заходи через численні спостереження за дронами. О 22:18 місцевого часу органи повітряного руху Німеччини (DFS) спочатку обмежили, а згодом повністю призупинили авіаційні операції на летовищі через загрозу, яку створювали безпілотники.

Як наслідок, 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена цієї ночі, що вплинуло на майже 3 000 пасажирів. Аеропорт Мюнхена, співпрацюючи з авіакомпаніями, оперативно організував допомогу затриманим пасажирам, забезпечивши їх наметами для відпочинку, ковдрами, напоями та закусками. Окрім того, 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів, зокрема у Штутгарт, Нюрнберг, Відень та Франкфурт.

За словами представників аеропорту, для реагування на загрозу дронів встановлені чіткі ланцюги зв’язку між органами управління повітряним рухом, аеропортом та поліцією, які працюють в тісній співпраці.