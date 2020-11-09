До Тернопільської районної ради пройшли 7 партій. Список депутатів

Центральна виборча комісія у неділю, 8 листопада, оприлюднила результати виборів до Тернопільської районної ради.

За результатами голосування, що відбулося 25 жовтня, до Тернопільської райради потрапили 7 політичних партій: “Європейська Солідарність”, ВО “Свобода”, “За майбутнє”, ВО “Батьківщина”, “Слуга народу”, “Голос” та “Радикальна партія Олега Ляшка”.

Загалом у виборах до Тернопільської районної ради брали участь 11 політичних сил.

Перемогу на виборах до Тернопільської райради здобула “Європейська Солідарність” – 39049 голосів виборців, на другому місці ВО “Свобода” – 34467 голосів, на третій позиції “За майбутнє” – 24582 голоси, далі йдуть ВО “Батьківщина” – 14707 голосів, “Слуга народу” – 14581 голос, “Голос” – 13246 голосів та “Радикальна партія Олега Ляшка” – 12587 голосів.

Усі інші учасники виборчих перегонів набрали менше 10000 голосів і не подолали 5-відсоткового прохідного бар’єру.

За результатами виборів, 54 депутатських місця у Тернопільській районній раді розподілилися таким чином:

“Європейська Солідарність” – 13 депутатських мандатів, ВО “Свобода” – 12, “За майбутнє” – 9, ВО “Батьківщина”, “Слуга народу”, “Голос” і “Радикальна партія Олега Ляшка” отримали по 5 мандатів.

Список новообраних депутатів Тернопільської районної ради:

“Європейська Солідарність”:

1. Віктор Шумада, 1983 р. н., член партії ЄС, секретар Тернопільської міської ради

2. Кошіль Ірина, 1992 р. н., член партії ЄС, журналіст Тернопільської університетської лікарні

3. Кургін Павло, 1985 р. н., безпартійний, приватний підприємець

4. Харольський Назарій, 1992 р. н., безпартійний, в. о. керівника Тернопільського обласного центру сприяння територіальній обороні

5. Четвертак Тетяна, 1974 р. н., член партії ЄС, директор Центру аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів області”

6. Паламарчук Михайло, 1988 р. н., член партії ЄС, приватний підприємець

7. Байгер Володимир, 1963 р. н., член партії ЄС, головний інженер ПП “ТернопільКом Сервіс”

8. Данилюк Роман, 1982 р. н., член партії ЄС, приватний підприємець

9. Калиняк Петро, 1957 р. н., член партії ЄС, заступник голови Підгаєцької районної ради

10. Маркевич Богдан, 1963 р. н., безпартійний, директор Козівської центральної районної лікарні

11. Грицишин Євген, 1979 р. н., безпартійний, вчитель Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

12. Ништа Юрій, 1972 р. н., член партії ЄС, приватний підприємець, екс-голова Теребовлянської ОДА

13. Полікровський Іван, 1981 р. н., член партії ЄС, продавець ПП “Соколик”

ВО “Свобода”:

1. Козорог Віктор, 1990 р. н., член партії ВО “Свобода”, заступник директора Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації

2. Горохівська Катерина, 1991 р. н., безпартійна, практичний психолог Тернопільського ДНЗ №13

3. Буць Павло, 1987 р. н., член партії ВО “Свобода”, директор КП “Сервіс Тернопілля”

4. Козбур Мар’ян, 1991 р. н., член партії ВО “Свобода”, заступник керівника КП ТОР “Тернопільський обласний інформаційно-туристичний центр”

5. Мормуль Оксана, 1978 р. н., член партії ВО “Свобода”, фахівець Тернопільського обласного молодіжного методичного центру

6. Бобко Володимир, 1980 р. н., член партії ВО “Свобода”, заступник директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею

7. Гевко Степан, 1960 р. н., член партії ВО “Свобода”, директор ПП “Люкс”

8. Мисик Володимир, 1986 р. н., член партії ВО “Свобода”, заступник директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

9. Ріпка Олександр, 1968 р. н., член партії ВО “Свобода”, заступний директор КПТМ ТОР “Тернопільтеплокомуненерго”

10. Заноз Олена, 1976 р. н., член партії ВО “Свобода”, завідувач сектору КП ТОР “Тернопільський обласний інформаційно-туристичний центр”

11. Наконечний Роман, 1954 р. н., член партії ВО “Свобода”, пенсіонер

12. Напованець Петро, 1960 р. н., безпартійний, директор Збаразької районної станції юних техніків

“За майбутнє”:

1. Болєщук Володимир, 1974 р. н., безпартійний, приватний підприємець

2. Боберський Олег, 1976 р. н., безпартійний, приватний підприємець

3. Колінець Леся, 1980 р. н., безпартійна, доцент кафедри міжнародної економіки ТНЕУ

4. Пончко Зоряна, 1975 р. н., безпартійна, головний лікар Козівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги

5. Безкоровайна Тетяна, 1991 р. н., лікар сімейної медицини Козівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги

6. Тимчій Володимир, 1977 р. н., безпартійний, юрист сільськогосподарського товариства “Агрокомплекс”

7. Кундрат Степан, 1973 р. н., безпартійний, головний лікар Теребовлянського районного центру первинної медико-санітарної допомоги

8. Качмарський Ігор, 1977 р. н., безпартійний, директор ТзОВ “Кооператив Піщинка”

9. Хом’як Уляна, 1972 р. н., безпартійна, старший фахівець ТзОВ “Агрофірма Медобори”

ВО “Батьківщина”:

1. Крисак Іван, 1958 р. н., член партії ВО “Батьківщина”, пенсіонер

2. Машко Андрій, 1980 р. н., член партії ВО “Батьківщина”, тимчасово не працює

3. Гук Людмила, 1965 р. н., безпартійна, головний спеціаліст відділу майна виконавчого апарату Тернопільської обласної ради

4. Боднарчук Оксана, 1979 р. н., член партії ВО “Батьківщина”, тимчасово не працює

5. Лісовський Володимир, 1964 р. н., член партії ВО “Батьківщина”, завідувач хірургічного відділення Тернопільської центральної районної лікарні

“Слуга народу”:

1. Крисоватий Ігор, 1989 р. н., безпартійний, заступник начальника відділу внутрішнього аудиту, Державна митна служба

2. Чудик Наталія, 1981 р. н., безпартійна, доцент кафедри, Західноукраїнський національний економічний університет

3. Цаль Наталія, 1994 р. н., безпартійна, адміністратор даних Тернопільської обласної організації політичної партії “Слуга народу”

4. Мужилівський Назарій, 1990 р. н., безпартійний, приватний підприємець

5. Шатарський Ярема, 1963 р. н., безпартійний, голова Теребовлянської РДА

“Голос”:

1. Бутковський Андрій, 1980 р. н., безпартійний, контролер ТОВ “Спорттовари”

2. Хамуляк Назарій, 1986 р. н., безпартійний, приватний підприємець

3. Шкула Андрій, 1986 р. н., безпартійний, журналіст ТОВ “РІА Медіа”

4. Сеньків-Ковбасюк Марта, 1995 р. н., безпартійна, тренер-викладач Бережанська ДЮСШ

5. Гуменна Світлана, 1986 р. н., безпартійна, журналіст КНП “Тернопільський обласний центр громадського здоров’я”

“Радикальна партія Олега Ляшка”:

1. Михальчишин Микола, 1986 р. н., безпартійний, заступник голови Тернопільської районної ради

2. Дмитерко Ігор, 1990 р. н., безпартійний, приватний підприємець

3. Кошляк Вікторя, 1997 р. н., безпартійна, юрист ПП “Радіо Бонус”

4. Чудик Арсен, 1980 р. н., член Радиальної партії Олега Ляшка, начальник Фонду комунального майна у Тернопільському районі

5. Яциковський Олег, 1956 р. н., безпартійний, пенсіонер

Слід зауважити, що склад Тернопільської районної ради буде іще суттєво змінюватися, оскільки близько 10 осіб, які обрані депутатами до райради, також обрані і у Тернопільську обласну раду. Тому вони будуть змушені відмовитися від одного із мандатів, а відтак на їх місце у раду прийдуть інші кандидати.