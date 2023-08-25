«Лекція про мистецтво Поліни Райко пройде у Тернополі

Зовсім скоро у Тернополі відбудеться відкрита лекція«Поліна Райко: від бабці «не сповна розуму» до зірки наївного мистецтва».

Лекція присвячена феномену Поліни Райко – художниці-самоучки з міста Олешки, що на лівобережжі Херсонської області. Її творчість стоїть в ряду з мистецтвом Ніко Піросмані (Грузія), бабусі Мозес (США), Марії Приймаченко і Катерини Білокур (Україна). Зараз в Українському домі і національному «Музеї Івана Гончара» проходять виставки, присвячені її унікальній спадщині, яка була фактично зруйнована повінню після підриву росіянами Каховської ГЕС. Проте Поліна залишається з нами – у виставках і в розповідях тих, хто її знав.

Про знайомство з Поліною Райко, а також про те, як сучасні митці надихаються її творчістю, розкаже кураторка і культурна менеджерка, співавторка книги «Дорога до Раю» Олена Афанасьєва (Херсон-Тернопіль).

Поліна Андріївна почала малювати у 69-річному віці після втрати всіх своїх близьких. Сусіди говорили, що «бабця збожеволіла». Вона малювала на стінах, стелі, дверях свого будинку, який за кілька років перетворився на суцільну інсталяцію. Малювала найдешевшою фарбою ПФ, яку купувала на місцевому ринку, витрачаючи усю свою мізерну пенсію. Не маючи освіти, Поліна Райко створила свій унікальний всесвіт, у якому поєдналися християнські вірування, щось з радянського минулого та побуту, а ще природа – і не тільки те, що вона бачила (дніпровські плавні), але й фантастичні «леопарди», білі павичі та ведмеді-коали.

Її творчість привернула увагу спочатку херсонських митців, а згодом її будинок став місцем справжнього культурного паломництва. У 2004 році Поліна Райко пішла з життя, проте навіть це вона зробила «не як нормальні люди».

Будинок Поліни Райко – унікальна спадщина, світова перлина наївного мистецтва. Він досі знаходиться на окупованій російськими військами території Херсонської області. У листопаді 2021 року розписи унікального будинку були внесені в реєстр об’єктів культурної спадщини. Чи вдасться їх відновити після повені, поки невідомо, проте історія і мистецтво Поліни Райко варті того, щоб про них знати і пам’ятати.

Лекція відбудеться 29 серпня о 18:00 в креативному кластері Nа пошті (вул. Коперника, 4), вхід – будь-який донат.