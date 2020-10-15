Володимир Донецький: «Успіх Микулинецької громади починається з якісного виховання дітей» (відео)
Партія «Довіра» продовжує знайомити жителів Тернопільщини зі своєю командою.
На посаду голови Микулинецької ОТГ «Довіра» висуває начальника фінансового управління Теребовлянської районної державної адміністрації Володимира Донецького.
Володимир Володимирович – уродженець села Дарахів. Своєму рідному селу він повсякчас допомагає вирішувати проблеми та покращувати інфраструктуру.
– Я народився в селі Дарахів на Теребовлянщині. Свій рідний куточок я ніколи не забуваю, завжди намагаюся чимось допомогти, – каже Володимир Донецький. – Питання здоров’я наших людей стоїть на першому місці. Тому особливу увагу ми приділяємо амбулаторіям, ФАПам. Не менш важливо для жителів нашої громади й те, щоб вони мали де провести своє дозвілля. Нещодавно спільними зусиллями з сільським головою ми відремонтували Будинок культури.
Володимир Донецький також допоміг відремонтувати Дарахівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку, облаштувати нову котельну, змінити покрівлю, встановити систему вентиляції у школі села Дарахів.
Сільський голова Дарахова Марія Сивульська наголошує, підтримуватиме Володимира Донецького на посаду голови Микулинецької ОТГ, бо саме такі люди зможуть підняти рівень життя в громаді.
– Немає такої людини, якій би він відмовив у допомозі. Тепер району вже не буде, а тому потрібно мудрих людей, які б знали, що, як і де робити. Я впевнена, що з усіма викликами, які стоятимуть перед головою Микулинецької громади, Володимир Володимирович впорається, – підкреслює пані Марія.