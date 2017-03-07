“Расизм” щодо місця проживання дошкільнят із сіл, які ходять у дитсадки Тернополя, розглянуть у суді

Житель села Гаї Шевченківські, представник Тернопільського осередку ВО “Автомайдан” Pavlo Ivanechko подав до Тернопільського міськрайонного суду адміністративний позов щодо рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 131 про оплату за харчування дітей, які проживають за межами міста.

“Хочу навести цитату з ст. 24 Конституції України: “Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками …. місця проживання…”, — написав на своїй сторінці у Facebook Павло Іванечко. — Тому вважаю дане рішення незаконним, а риторика щодо проїдання міського бюджету мешканцями навколишніх сіл є безглуздою, адже більшість з громадян, діти яких відвідують міські дошкільні заклади, працюють в Тернополі, а відтак і податки сплачують в тернопільський міський бюджет, а отже на утримання їхніх дітей використовуються їхні ж податки. На підході також рішення ТМР сьогодні (6 березня – ред.) із окремими депутатами розібралися у тому, що район та місцеві громади не отримують трансфертів з державного бюджету на дошкільну освіту, тому що тут передавати до міського бюджету? Зрештою освіта у нас безкоштовна не лише, вдумайтесь, для “дітей – інвалідів, дітей – сиріт та дітей (учнів), які представляють інтереси міста в конкурсах та змаганнях” (п.6 рішення ТМР №7/14/19), тобто діти-інваліди, які не представляють інтереси міста, не можуть отримати безкоштовну освіту??? Надіюсь, що суд розставить крапки над “і””, — кінець цитати.





Фото позову — Павла Іванечка.