Музичне життя Тернополя: «Ті, що падають вгору» завершують новий альбом

«Десь там, в небесах» – назва нового альбому тернопільського рок-гурту «Ті, що падають вгору». Чекати його оприлюднення залишилося недовго – концерт на підтримку платівки відбудеться у п’ятницю, 5 травня, у барі «Koza».

Альбом, якого ще світ не бачив

Це третій альбом музикантів, попередні – «Та, що танцює з вітром» (2002 рік), «Дивина» (2015 р.). Центральна емоція нової платівки – задоволення від життя.

– Наш новий альбом – своєрідний підсумок творчого доробку, підсумок роздумів про те, як реалізувалися колишні мрії і надії, – розповіла «Погляду» солістка гурту Ольга Чіркова. – Туди увійшли пісні, переважно створені впродовж минулого року. Є композиції і давнішого періоду, які нарешті довели до ладу (усміхається, – ред.). Приміром, пісня «Зима» з’явилася синглом 2016 року.

Етап мастерингу

Загалом в альбомі десять композицій. Записали його на тернопільській студії звукозапису «Шпиталь Рекордс». Наразі платівка на етапі мастерингу.

Місце Тернополя в рамках нового альбому – 98,9% продукту з’явилося саме в файному місті.

– Для “заманухи” у п’ятницю, 24 березня, опублікуємо у своїх групах в соцмережах одну пісню з нового альбому, – відкрила секрет Ольга Чіркова. – Слідкуйте за нами у Facebook та в ВК!

Поважний вік

«Ті, що падають вгору» заснували в Тернополі ще 1996 року. Зараз у складі гурту: Ольга Чіркова, яка співає і пише тексти, гітарист Василь Мізюк, Василь Дроздовський (соло-гітара), басист Олександр Жизномірський, на барабанах – Андрій Юськевич.

Ірина Юрко.

Кольорове фото – автора, чорно-біле – Аліни Труш.