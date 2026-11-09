Музей Богдана Лепкого в Бережанах можуть зробити філією обласного краєзнавчого музею

Бережанське товариство шанувальників мистецтв «ОАЗАРТ» виступило проти можливої реорганізації Обласного комунального музею Богдана Лепкого в Бережанах. У громадській організації побоюються, що зміна статусу закладу може вплинути на збереження його колекції, роботу колективу та культурне життя міста.

Про це повідомила голова ГО «Бережанське товариство шанувальників мистецтв «ОАЗАРТ» Ірина Драбик.

За її словами, музей Богдана Лепкого — важливий осередок збереження української культурної спадщини. Його колекцію роками збирали та передавали в Україну, зокрема представники української діаспори зі США, Канади та інших країн.

«Знищити чи розпорошити цей музей — означає зрадити пам’ять і працю сотень українців зі всього світу», — зазначила Ірина Драбик.

У товаристві розповідають, що музей є не лише місцем збереження експонатів, а й простором для мистецьких заходів. Тут відбуваються зустрічі за участю членів «ОАЗАРТу», ансамблів і солістів студії талантів. За словами голови організації, такі заходи також спрямовані на підтримку Збройних сил України.

Ірина Драбик повідомила, що товариство офіційно звертається до Тернопільської обласної ради та обласної влади з вимогами:

зупинити кроки щодо закриття або скорочення діяльності Музею Богдана Лепкого;

зберегти колектив і забезпечити належне фінансування закладу;

провести відкриті громадські слухання в Бережанах за участю жителів громади, митців і краєзнавців.

Також у «ОАЗАРТі» заявили про готовність об’єднувати зусилля з іншими громадськими організаціями, школами, місцевою владою та активними спільнотами, щоб відстояти музей.