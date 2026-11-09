У Тернополі горіла станція технічного обслуговування

9 листопада о 12:11 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Морозенка у Тернополі.

Вогонь виник у приміщенні станції технічного обслуговування. Площа пожежі становила 50 м².

На місце події оперативно прибули вогнеборці. Для недопущення поширення полум’я залучили додаткові сили та техніку.

Завдяки злагодженим діям рятувальників о 12:34 пожежу локалізували.

До гасіння залучили 5 одиниць техніки та 14 рятувальників.

Обставини події встановлюються.