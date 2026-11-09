У Тернополі горіла станція технічного обслуговування
9 листопада о 12:11 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Морозенка у Тернополі.
Вогонь виник у приміщенні станції технічного обслуговування. Площа пожежі становила 50 м².
На місце події оперативно прибули вогнеборці. Для недопущення поширення полум’я залучили додаткові сили та техніку.
Завдяки злагодженим діям рятувальників о 12:34 пожежу локалізували.
До гасіння залучили 5 одиниць техніки та 14 рятувальників.
Обставини події встановлюються.