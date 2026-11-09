Передчасно зупинилося серце захисника Богдана Стасишина з Тернопільщини

8 листопада 2026 року передчасно зупинилося серце жителя села Лошнів Стасишина Богдана Володимировича, 1966 року народження, повідомляють у теребовлянській міській раді.

На початку повномасштабного вторгнення Богдан Володимирович став на захист України. 21 березня 2022 року був призваний на військову службу та проходив її у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького. Брав участь у бойових діях. Останні роки служив у 6-му відділі Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Його життєвий шлях — це історія людини, яка у важкий для країни час стала на захист Батьківщини та сумлінно виконувала свій обов’язок.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Вірі, рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Богдана Володимировича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

Нехай Господь дасть сили пережити цю важку втрату, а душі померлого — вічний спокій.

Царство Небесне. Світла і вічна пам’ять!

Панахида відбудеться 8 листопада о 17:00 у будинку, де проживав покійний, за адресою: вул. Селизька.

Похорон — 9 листопада об 11:00 за цією ж адресою. Після цього траурна процесія вирушить до села Ласківці, де Богдана Володимировича поховають на місцевому кладовищі.