Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Павло Бородай з Тернопільщини

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Павла. Жодні слова не зможуть втамувати біль від цієї непоправної втрати. Розділяємо горе родини, схиляємо голови у глибокій скорботі та сумуємо разом із вами.