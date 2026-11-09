Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Павло Бородай з Тернопільщини
Підтвердилася загибель військовослужбовця, уродженця села Острів Павла Бородая. Повідомляють у Великоберезовицькій громаді.
Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти. Як стало відомо, Павло Бородай загинув 2 червня 2025 року поблизу населеного пункту Нова Полтавка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання.
Павло Ігорович народився 17 червня 1980 року. Служив кухарем взводу матеріального забезпечення технічної роти 2-го стрілецького батальйону військової частини А4674.
У скорботі залишилися сестра Оля та брат Григорій.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Павла. Жодні слова не зможуть втамувати біль від цієї непоправної втрати. Розділяємо горе родини, схиляємо голови у глибокій скорботі та сумуємо разом із вами.
Вічна пам’ять та шана Герою!