16:45 | 9.11.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Павло Бородай з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Підтвердилася загибель військовослужбовця, уродженця села Острів Павла Бородая. Повідомляють у Великоберезовицькій громаді.
💔 Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти. Як стало відомо, Павло Бородай загинув 2 червня 2025 року поблизу населеного пункту Нова Полтавка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання.
🪖 Павло Ігорович народився 17 червня 1980 року. Служив кухарем взводу матеріального забезпечення технічної роти 2-го стрілецького батальйону військової частини А4674.
😔У скорботі залишилися сестра Оля та брат Григорій.
❤️‍🩹Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Павла. Жодні слова не зможуть втамувати біль від цієї непоправної втрати. Розділяємо горе родини, схиляємо голови у глибокій скорботі та сумуємо разом із вами.
Вічна пам’ять та шана Герою!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *