Тернопільському стрільцю повідомили про підозру: йому загрожує до 7 років ув’язнення

У Тернополі озброєному стрільцю повідомили про підозру: йому загрожує до 7 років ув’язнення

53-річному жителю Тернополя повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини, погрозах правоохоронцям та хуліганстві зі зброєю. Чоловіка взяли під варту. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, вранці 5 листопада нетверезий чоловік прийшов до магазину на бульварі Данила Галицького з травматичним пістолетом, ножем і страйкбольною гранатою. У складському приміщенні він почав залякувати двох працівниць: одну силою виштовхав до торгової зали, а іншу заблокував на складі та погрожував убивством.

Коли прибули правоохоронці, чоловік відмовився скласти зброю, спрямував пістолет у бік поліцейських і здійснив кілька пострілів. Також під час інциденту в магазині вибухнула граната.

Дії тернополянина кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.