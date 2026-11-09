На трьох сотках у Кременці створили пермакультурний сад для людей, птахів і комах

У Кременці на території громадської організації «Зоря надії» облаштували пермакультурний сад. На ділянці площею три сотки створили маленький лісосад, ароматичний куточок, живу огорожу, лучну зону та простір, пристосований для людей з інвалідністю.

Про завершення проєкту 26–27 жовтня повідомила спільнота «Пермакультура в Україні». Його реалізувала команда пермакультурних дизайнерок у партнерстві з ГО «Зоря надії».

Підготовка тривала близько пів року. За цей час команда вивчала особливості ділянки та потреби громади. У вересні проєкт презентували місцевим жителям, обговорили заплановані рішення та заклали невеликий розсадник багаторічних рослин із насіння.

До висадки рослин 26 жовтня долучилися понад 70 волонтерів. За словами пермакультурної дизайнерки Марії Газнюк, завдяки їхній підтримці основні роботи вдалося виконати за один день.

На невеликій території облаштували кілька функціональних зон. У лісосаду рослини висадили ярусами, щоб створити середовище для людей, птахів і комах. В ароматичному куточку ростимуть рослини для чайних зборів. Жива огорожа має створювати затишок і місця для гніздування птахів, а окрему лучну ділянку засіяли рослинами природної флори.

Серед особливих рішень — дощовий садок. Він допомагатиме утримувати й перерозподіляти зливову воду та запобігатиме розмиванню ділянки. Також облаштували високу грядку, доступну для людей з інвалідністю. Вона водночас виконуватиме функцію компостера для органічних решток.

Під час створення саду використовували місцеві матеріали: компост із опалого листя сусіднього парку, місцевий камінь і щепу для мульчування. А з пластикових кришечок, які збирає та сортує громада, виготовили дві лавки з переробленого пластику.

Окрему увагу приділили доступності та терапевтичним властивостям простору. Широкі доріжки мають забезпечувати зручне пересування, а рослини добирали так, щоб відвідувачі могли взаємодіяти з ними за допомогою різних органів чуття.

«Тут також врахований максимальний терапевтичний вплив — спокійна кольорова гама квітів, а також можливість задіяти всі органи відчуттів — рослини мають різні тактильні фактури, аромати та форми і кольори суцвіть», — розповіла Марія Газнюк.

У саду також встановили годівнички та напувалки для птахів, за якими зможуть спостерігати відвідувачі.

Над проєктом працювали дизайнерки Марія Газнюк і Марія Цвірінько. Організатори подякували також Вірі Родіоновій, волонтерам-пермакультурникам та всім, хто долучився до створення простору.

Пермакультурний сад «Зоря надії» у Кременці поєднав озеленення, повторне використання матеріалів, підтримку біорізноманіття та створення доступного простору для громади.