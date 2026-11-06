Китай, Польща та Німеччина: звідки найбільше імпортують товари на Тернопільщину

Упродовж січня-жовтня 2026 року загальний товарообіг Тернопільської області становив майже 2 млрд доларів США. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 27%.

За цей час імпорт товарів в область склав 1 млрд 225 млн доларів США. Це на 32% більше, ніж за десять місяців 2025 року.

Водночас обсяги експорту з Тернопільщини становили 773 млн доларів США, збільшившись на 19%.

Зовнішньоекономічні операції область здійснювала з торговельними партнерами із 86 країн світу.

Найбільше товарів імпортували з Китаю — 22% від загального обсягу імпорту, Польщі — 21%, Німеччини — 18%, Італії — 5%. Ще по 3% припало на Бельгію, США та Туреччину.

Серед основних напрямків експорту переважала Польща, куди спрямували 36% усіх товарів. До Німеччини експортували 6%, а до Литви, Італії, США та Туреччини — по 4%.