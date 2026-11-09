Знайшли мертвим на околиці Збаража після двох доставлень до ТЦК: чоловік вимагає розслідувати смерть брата

Володимира Гассу двічі доправляли до територіального центру комплектування у листопаді 2024 року. Після першого доставлення чоловік опинився в лікарні, а після другого його бачили з тілесними ушкодженнями. У березні 2025 року тіло Володимира знайшли на околиці Збаража. Причину смерті встановити не вдалося. Його брат Віталій Гасса домагається повного розслідування обставин загибелі та дій працівників ТЦК.

Про цю історію Віталій Гасса написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 6 листопада 2024 року працівники другого відділу Кременецького районного ТЦК забрали Володимира та повезли до Тернополя. Чоловік, як стверджує брат, на той момент не мав при собі документів. Також його доправили без участі поліції, вручення повістки та належного оформлення доставлення.

Віталій Гасса зазначає, що на запити щодо підстав цих дій документи про створення груп оповіщення надали лише у 2025 році — вже після того, як знайшли тіло брата.

У Тернополі Володимир пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Наступного дня чоловікові стало погано: за словами брата, у нього були епілептичний напад і запаморочення.

Як повідомляли працівники ТЦК, чоловіка вивели за територію установи, після чого викликали швидку допомогу. Згодом він самостійно залишив лікарню. Що відбувалося з ним після цього, за словами Віталія Гасси, слідство не встановило.

8 листопада Володимира зустріли приблизно за 20 кілометрів від Тернополя в напрямку дому. Брат стверджує, що на чоловікові були видимі тілесні ушкодження. Після цього його знову доправили до ТЦК.

За інформацією, яку отримав Віталій Гасса, серед працівників ТЦК, причетних до другого доставлення, були Іван Партика та Юрій Бунда. Разом із ними був поліцейський. У самому ТЦК Володимиру Іваськевичу, як зазначено у відповіді установи, вручили повістку на 15 листопада.

Родич хоче з’ясувати, чи пропонували Володимиру медичну допомогу, чи з’ясовували обставини його перебування в лікарні та чи давали можливість зв’язатися з рідними.

Тіло знайшли у березні 2025 року

У березні 2025 року тіло Володимира Гасси знайшли на околиці Збаража. Через посмертні зміни встановити причину смерті не вдалося. Водночас судово-медичний експерт виключив травматичний характер смерті та припустив, що вона могла настати ще в листопаді 2024 року.

Спочатку кримінальне провадження зареєстрували за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Віталій Гасса стверджує, що просив правоохоронців окремо перевірити можливе перевищення повноважень працівниками ТЦК, водночас продовжуючи розслідування обставин смерті брата.

У січні 2026 року Лановецький відділ поліції передав провадження до Державного бюро розслідувань. За словами заявника, у ДБР розслідування здійснювали за статтею 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Водночас доля первинного розслідування за статтею 115, як стверджує Віталій Гасса, залишилася для родини нез’ясованою. Він не отримав належних пояснень щодо того, чи продовжують перевіряти обставини смерті брата та які рішення ухвалили у цій частині.

Суд скасував постанову ДБР про закриття провадження

За словами Віталія Гасси, протягом кількох місяців ДБР повідомляло йому, що досудове розслідування триває та проводяться необхідні слідчі дії.

Однак 24 липня 2026 року слідчий Качмар С. В. виніс постанову про закриття кримінального провадження.

Родич оскаржив це рішення в суді. Суд скасував постанову, визнавши її передчасною та недостатньо вмотивованою.

Як зазначає Віталій Гасса, суд звернув увагу на те, що належним чином не перевірили підстави доставлення його брата до ТЦК, повноваження осіб, які брали в цьому участь, а також відповідні накази та рішення керівництва.

Окремо суд наголосив, що відсутність застосування фізичної сили сама собою не доводить добровільності перебування людини в автомобілі та можливості вільно залишити його. Так само відсутність ознак травматичної смерті не усуває необхідності перевірити можливий незаконний примус перед нею.

Віталій Гасса вимагає перевірити дії всіх осіб, які могли бути причетними до доставлення брата, з’ясувати, хто ухвалював відповідні рішення, що відбувалося після госпіталізації Володимира та за яких обставин він помер.

«Брат від зміни статті живим не став. Я просив перевірити більше обставин. Де відповіді щодо його смерті?» — пише чоловік.

Він заявляє, що й надалі оскаржуватиме необґрунтовані рішення про закриття провадження та наполягатиме на повному розслідуванні обставин смерті брата.