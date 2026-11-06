На фронті загинув мешканець Тернопільщини – захисник Володимир Малюта

Володимир Малюта народився 7 березня 1973 року. Служив сапером інженерно-саперного батальйону військової частини А4960. Загинув 4 листопада 2026 року поблизу села Січневе Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання. Життя захисника обірвалося внаслідок влучання ворожого FPV-дрона.