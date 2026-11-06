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На фронті загинув мешканець Тернопільщини – захисник Володимир Малюта

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На фронті загинув житель села Острів, солдат Володимир Малюта, повідомляють у Великоберезовицькій громаді.
🇺🇦 Володимир Малюта народився 7 березня 1973 року. Служив сапером інженерно-саперного батальйону військової частини А4960. Загинув 4 листопада 2026 року поблизу села Січневе Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання. Життя захисника обірвалося внаслідок влучання ворожого FPV-дрона.
💔 У загиблого залишилися дружина Ольга, син Володимир, мама Ярослава, сестра Оксана та брат Анатолій.
🕯️ Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Нехай душа воїна віднайде вічний спокій у Царстві Небесному.

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