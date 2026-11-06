Про віру, свободу і любов: у Тернополі вдруге покажуть виставу «Франциск»

15 листопада о 18:00 у Тернопільській обласній філармонії відбудеться другий показ поетичної вистави «Франциск».

Постановка розповідає про свободу, віру, любов до всього живого та сміливість обирати власний шлях. У центрі історії — Франциск, чий життєвий вибір крізь століття ставить перед глядачами запитання про справжні цінності людського життя.

Авторка вистави — Ірина Гуменна, режисер — Олег Тучапський. Сценографію створила Оксана Ладна, костюми — Ірина Складан, музичне рішення — Оксана Цимбалюк, візуальний дизайн — Максим Чемерис.

Головну роль Франциска виконує Василь Баранюк. У виставі також беруть участь заслужений артист України Віталій Луговий, Лариса Шурховецька, Микита Кривошеєнко, Христина Повражек, Святослав Аркуша, Богдан Маюк, Олександр Борисенко, Юрій Стронський, Вікторія Шкільняк та Ігор Климко.

До постановки долучилися актори народного аматорського драматичного театру-студії «Сузір’я» імені О. Савки та Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Квитки можна придбати в касі обласної філармонії та в церкві святого апостола Петра.