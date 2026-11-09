Два роки надії: Ангелом додому повертається захисник Віталій Федчук з Тернопільщини

В село Кошляки, на вічний спочинок, прибуває кортеж з тілом молодого Захисника України – ФЕДЧУКА ВІТАЛІЯ БОГДАНОВИЧА, 1988 року народження, який довгий час вважався зниклим безвісти. На жаль, експертиза підтвердила, що солдат загинув – 09.10.2024 року під час виконанння бойового завдання на Луганщинні, захищаючи волю та незалежність України. Повідомляють у Скориківській громаді.

Сам полеглий воїн не проживав у Скориківській громаді, проте він все одно наш — адже серед Героїв немає чужих, Віталій поклав своє життя за мир і спокій усіх нас.

Батько загиблого є житель нашої громади, тому за його рішенням, місцем останнього спочинку Героя стане село Кошляки.

Висловлюємо щирі співчуття батьку Богдану, усім близьким, знайомим та побратимам полеглого.

Вічна пам’ять і слава Герою України!