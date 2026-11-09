На щиті повертається додому захисник Михайло Бакалюк з Тернопільщини

Великогаївська громада зазнала непоправної втрати. Відійшов у вічність військовослужбовець Михайло Ростиславович Бакалюк, 07 травня 1969 року народження, повідомляє селищний голова Олег Кохман.

У травні 2026 року Михайла Ростиславовича було призвано на військову службу. На жаль, внаслідок захворювання його серце зупинилося.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Михайла.

Зустріч тіла та чин похорону відбудеться завтра, 10 листопада, за таким графіком:

о 10:30 – виїзд від моргу об 11:00 – зустріч біля сільської ради у Великих Гаях 11:30 – кортеж очікуємо біля будинку воїна у с. Грабовець, вул. Шевченка, 5, де відбудеться панахида. Чин похорону розпочнеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, поховання відбудеться на цвинтарі у селі. Просимо жителів громади віддати шану захиснику та підтримати родину у непростий час.

Вічна пам’ять воїну!