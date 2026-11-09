На Тернопільщині висадили 4,5 тисячі дубів на площі один гектар

Працівники національного природного парку «Дністровський каньйон» разом із лісниками Бережанського надлісництва Дорогичівського лісництва долучилися до висадки дуба звичайного.

Як повідомили на сторінці НПП «Дністровський каньйон», дерева висадили на площі один гектар. Загалом посадили 4,5 тисячі саджанців.

Роботи проводили на території 33-го кварталу, 4-го виділу, 8-ї ділянки.

У національному природному парку зазначають, що висаджування дерев є внеском у збереження та відновлення лісових насаджень.

«Кожне посаджене деревце — це внесок у збереження природи, примноження лісових багатств та турботу про майбутні покоління», — зазначили працівники парку.