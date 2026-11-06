У Тернополі прооперували військового з важкою патологією серця: операція тривала понад сім годин

У Тернопільській обласній клінічній лікарні провели складну операцію на серці військовому, який із перших днів повномасштабної війни добровільно став на захист України. Після чотирьох контузій і двох важких поранень чоловік зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров’ям. У нього виявили важку недостатність аортального клапана та аневризму висхідного відділу аорти.

Про історію пацієнта розповіли на сторінці Тернопільської обласної клінічної лікарні.

На початку вересня 2026 року чоловікові встановили діагноз, який потребував негайного хірургічного втручання. Операція була складною і тривала понад сім годин. Після неї пацієнт ще чотири доби перебував під пильним наглядом медиків у реанімації.

Завдяки роботі команди відділення кардіохірургії та трансплантології лікарям вдалося провести необхідне втручання та допомогти чоловікові повернутися до повноцінного життя.

Особливу подяку медикам висловила дружина пацієнта пані Віра. За її словами, чоловік є сином, коханим чоловіком і батьком чотирьох дітей. Вона відзначила не лише професіоналізм лікарів, а й уважне та людяне ставлення всього колективу.

«Такого професійного і людського ставлення я вже давно не бачила! Ви врятували сина, чоловіка, батька чотирьох дітей! Хочу висловити велику подяку всьому колективу відділення кардіохірургії та трансплантології. А особливо подякувати лікарям Морозу Володимиру Степановичу та Довгі-Настюк Ірині Ігорівні», — написала Віра.

У лікарні наголошують, що за кожною успішною операцією стоять досвід медиків, злагоджена робота команди та відповідальність за життя пацієнта.