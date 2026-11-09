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Кременеччина втратила кандидата медичних наук Севастьяна Мартинчука

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свічка,
 

Колектив Кременецької лікарні з глибоким сумом повідомляє про смерть нашого колеги, лікаря-офтальмолога, кандидата медичних наук Мартинчука Севастьяна Андрійовича, який відійшов у вічність 7 листопада 2026 року.

Севастьян Андрійович був висококваліфікованим лікарем, відданим своїй професії та медицині. Його професійність, людяність, доброзичливість і багаторічна праця назавжди залишаться у пам’яті колег, пацієнтів та всіх, хто його знав.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять про Севастьяна Андрійовича назавжди залишиться у наших серцях.

Вічна пам’ять

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