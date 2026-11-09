У Кременці тимчасово не прийматимуть теоретичні іспити на водійські права

У сервісному центрі МВС у Кременці з 9 листопада тимчасово призупинили складання теоретичних іспитів на отримання водійського посвідчення. Причина — планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у сервісних центрах МВС Хмельниччини, Тернопільщини та Буковини.

На час ремонту скласти теоретичний іспит на Тернопільщині можна буде лише у двох сервісних центрах МВС:

у селі Підгороднє Тернопільської області;

у селі Угринь Тернопільської області.

Усі попередньо оформлені онлайн-записи на теоретичний іспит у Кременці скасують. Відтак кандидатам у водії потрібно буде обрати інший сервісний центр, де приймають іспити, або дочекатися завершення ремонтних робіт.

Про відновлення складання теоретичних іспитів у Кременці обіцяють повідомити додатково на сторінці сервісних центрів МВС.