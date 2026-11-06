У Підволочиську провели акцію на підтримку родин безвісти зниклих і військовополонених

У Підволочиській громаді відбулася чергова акція на підтримку родин безвісти зниклих та військовополонених українських військових.

До заходу долучилися рідні захисників та небайдужі жителі громади. Учасники нагадали про тих, хто досі не повернувся додому, та про родини, які продовжують чекати на звістки від своїх близьких.

Як повідомили у Ветеранському просторі Підволочиської громади, під час акції безпеку забезпечували працівники поліції. Організатори також подякували селищній раді за підтримку родин.

Учасники наголошують, що й надалі проводитимуть такі заходи, аби привертати увагу до долі безвісти зниклих і військовополонених.