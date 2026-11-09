Вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається захисник Богдан Налізьоний з Тернопільщини

Підтвердилася загибель нашого земляка, Захисника України – Налізьоного Богдана Михайловича.



Після тривалого часу невідомості та болісного очікування надійшло підтвердження найстрашнішого. Рідні до останнього сподівалися, чекали, вірили… Але війна принесла ще одну страшну звістку, з якою неможливо змиритися.



Богдан Михайлович став на захист України у березні 2022 року. Проходив військову службу у військовій частині А4267, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, захищаючи рідну землю та кожного з нас.

26 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Федорівка Бахмутського району Донецької області Захисник зник безвісти. Згодом, за результатами судової молекулярно-генетичної експертизи, було підтверджено його загибель, повідомляють у Товтенській громаді.



За кожною такою звісткою – людське життя, нездійснені плани, мрії, родинне тепло і місце за сімейним столом, яке вже ніколи не буде зайняте. Війна безжально забирає людей, залишаючи рідним біль, який не вміщається у слова, а громаді – ще одне ім’я, яке назавжди залишиться в її памʼяті.

Товстенська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Богдана. Розділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами та схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай вистачить сил пережити цю непоправну втрату.



Вічна пам’ять і слава Герою!