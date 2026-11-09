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Пантеон Героїв 

На війні загинув Вячеслав Бондарчук з Тернопільщини

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В Кременецьку громаду громаду надійшла трагічна звістка про те, що 01 вересня 2024 року поблизу н. п. Торецьк, Бахмутського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель м. Кременця, стрілець 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини ****, солдат БОНДАРЧУК Вячеслав Володимирович, 1981 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
Завтра, 10 листопада (вівторок) о 13:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;
14:00 год. прощання на Майдані Волі;
Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, вул. Сільська), де одразу відбудеться панахида.
Середа, 11 листопада похорон відбудеться таким чином:
– 11:00 год. літія вдома;
– Чин похорону відбудеться в храмі Різдва Пресвятої Богородиці (Туницька церква).
Поховання захисника відбудеться на Калинівському кладовищі, м. Кременець.
11.11.2026 року оголошено День жалоби🕯️
Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.🇺🇦
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Вячеслава!🕯️
Вічна пам’ять захиснику України

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