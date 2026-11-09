На війні загинув Вячеслав Бондарчук з Тернопільщини
В Кременецьку громаду громаду надійшла трагічна звістка про те, що 01 вересня 2024 року поблизу н. п. Торецьк, Бахмутського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель м. Кременця, стрілець 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини ****, солдат БОНДАРЧУК Вячеслав Володимирович, 1981 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
Завтра, 10 листопада (вівторок) о 13:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;
14:00 год. прощання на Майдані Волі;
Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, вул. Сільська), де одразу відбудеться панахида.
Середа, 11 листопада похорон відбудеться таким чином:
– 11:00 год. літія вдома;
– Чин похорону відбудеться в храмі Різдва Пресвятої Богородиці (Туницька церква).
Поховання захисника відбудеться на Калинівському кладовищі, м. Кременець.
11.11.2026 року оголошено День жалоби
Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Вячеслава!
Вічна пам’ять захиснику України