Майже 3 млн грн застави та електронний браслет: що відомо про справу посадовиці податкової Тернопільщини

Вищий антикорупційний суд продовжив до 9 березня 2027 року строк досудового розслідування у справі за підозрою заступниці начальника Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області Марії Мельник в одержанні неправомірної вигоди.

Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 5 листопада. Про це повідомляє «Слово і діло».

Із клопотанням про продовження розслідування звернувся детектив Національного антикорупційного бюро України. Необхідність додаткового часу пояснили тим, що у кримінальному провадженні потрібно провести ще низку слідчих дій.

Суд продовжив строк досудового розслідування до шести місяців — до 9 березня 2027 року. Провадження стосується підозр Марії Мельник за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та Олега Нагірного — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, у вересні 2026 року ВАКС обрав Марії Мельник запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 3 млн грн. Після внесення коштів вона вийшла із СІЗО. Суд поклав на неї низку обов’язків: зокрема, не залишати Тернопільську область без дозволу, не спілкуватися з іншим підозрюваним і свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

За даними слідства, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих підприємств у ГУ ДПС Тернопільської області.

Слідство вважає, що заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів маніпулювали результатами податкових перевірок. Вони нібито виявляли багатомільйонні порушення та пропонували підприємцям зменшити суми штрафів в офіційних документах за винагороду.

За інформацією правоохоронців, протягом весни-літа 2026 року підозрювані отримали від представника двох підприємств 75 тисяч євро. У червні, за версією слідства, вони також вимагали від іншої компанії неправомірну вигоду в розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на суму понад 14,6 млн грн. Під час передачі грошей через посередника схему викрили.

Досудове розслідування триває. Вина підозрюваних має бути доведена в суді.