На одному з найважчих напрямків фронту військові отримають електросамокати з Тернополя

Волонтерка Христина Феціца спрямувала 245 тисяч гривень зі зборів на придбання електросамокатів для українських військових. Захисники використовуватимуть їх під час виконання бойових завдань на одному з найважчих напрямків фронту.

Про це Христина Феціца повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, придбати необхідний транспорт вдалося завдяки донатам, поширенням збору та підтримці небайдужих людей.

Електросамокати мають допомогти військовим із пересуванням, заощадити час і забезпечити додаткову мобільність під час виконання завдань у складних умовах.

Водночас збір коштів продовжується. Волонтерка зазначає, що попереду ще багато необхідних закупівель для українських захисників, і закликає долучатися до підтримки війська.